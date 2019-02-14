Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partili gibi ev ev gezip 'bize oy vermeyin' demişler /14 Şubat 2019 12:17

Saadet Partili gibi ev ev gezip 'bize oy vermeyin' demişler

Malatya'da ev ziyaretleri yapan bir grup kadının Saadet Partili olduklarını söyleyerek 'başka partilerle işbirliği yaptığı için' Saadet Partisi'ne oy verilmemesini istedikleri ortaya çıktı.

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Malatya’da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partili olduklarını ancak bu partiye oy vermeyeceklerini söyledikleri iddia edildi. Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Emine Akkurt düzenlediği basın toplantısında olayı açıklayarak, “Bu süreç bir savaş değil, hizmet üretme sürecidir, yerel seçimdir” diyerek, böyle bir tutum içerisinde olanları vazgeçmeleri konusunda uyardı.

‘KİMLERİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ’

Malatya Olay gazetesinin haberine göre, Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Emine Akkurt, son günlerde bazı kadınların Saadet Partisi rozeti takarak ev ev gezip, Saadet Partisi’nin bir takım siyasi partiler ile iş birliği içerisinde olduğunu iddia edip, “Yerel seçimlerde Saadet Partisi’ne oy vermeyin” dediklerini ifade etti. Akkurt, “Son günlerde, Saadet Partimize karşı kimler tarafından organize edildiği tarafımızca bilinen bir takım ahlak dışı yol ve yöntemlerle saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kendilerini Saadet Partili olarak tanıtan, hatta partimizin rozetini takarak evlere ziyaretler yapan bazı hanımlar, ‘bu seçimlerde partimiz diğer bir takım siyasi partilerle iş birliği içinde. Onun için Saadete oy vermeyin’ iftira ve yalanını söylemektedirler” dedi.
 
Saadet Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerine hiçbir siyasi partiyle ittifak içerisinde girmediğini vurgulayan Akkurt, “Şunun bilinmesi gerekir ki, Milli Görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerine hiçbir siyasi partiyle ittifak içerisinde girmemektedir. Her şey apaçık ortadayken bu şekildeki iftira ve yalanlar karşısında, tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz” diyen Akkurt, “Bu arada şahsıma ait sosyal medya hesaplarıma yapılan saldırılar, en hafif ifadeyle terbiye sınırlarını zorlamaktır. Bu saldırıların hedefi şahsıma yönelik olmakla birlikte asıl hedefin Saadet Partisi olduğu ortadadır” şeklinde konuştu.
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