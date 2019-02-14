Samanyolu Haber /Dünya / Gösteride polisleri haşat eden boksörün cezası belli oldu /14 Şubat 2019 11:52

Gösteride polisleri haşat eden boksörün cezası belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darp eden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Fransız basınında yer alan haberlerde, Dettinger'in 5 Ocak'ta yapılan eylemde 2 polisi darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin Euro'nun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.

Bu arada sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti
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