Samast neden tek kişilik hücreye alındı?

Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde üç kişilik hücrede kalan gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, 'güvenlik' gerekçesiyle tek kişilik hücreye alındı.





Vatan gazetesinde yer alan habere göre Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, kamu görevlilerinin yargılandığı davanın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık 2016’da görülen duruşması sırasında eşi Selma Samast’a el yazısıyla yazdığı bir mektup ulaştırdı. Samast’ın mektubunda: “01.12.2016 tarihinde Silivri Cezaevi’nden mahkemeye götürülmek üzere gardiyanlar tarafından kaldığım tek kişilik hücreden çıkarıldım. Ardından jandarmaya teslim edilmek için cezaevi çıkışında bulunan bir odaya kapatıldım. Daha sonra kapıyı açıp içeriye giren üç gardiyan kamerasız olan odada beni darp etti. Darp sırasında da ‘Kendini as, bizim elimizde kalma. Yoksa seni zehirleyip öldüreceğiz’ diye tehdit etti.





Geçen haftada kamerasız bir odada yine dayağa maruz kaldım. Korkudan bu yaşananları dilekçeyle kimseye anlatamadım. Duruşmada da dile getirmeye çekindim. Beni buradan kurtar. Birileriyle görüş. Yoksa buradan ölüm çıkar” iddiasında bulundu.





Mektubun üzerine, Samast ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ‘acil koduyla’ cezaevi yönetimine gönderilen yazıda, Ogün Samast için güvenlik arttırılması istendi.





Yazıda, alınan istihbarat gereği Samast’ın can güvenliğinin tehlikede olabileceği belirtilirken Samast’ın bir süre cezaevinde kalan mahkumlarla aynı ortamda kalmaması istendi. Bunun üzerine cezaevi yönetimi Samast’ı kaldığı üç kişilik koğuştan alarak tekli hücreye koydu.