'Erdoğan krizi gördü de uğraşayım diye yönetimi bana mı teslim etmek istiyor?'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Esenyurt'ta konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıraathane projesini eleştiren İnce, "16 yıldır ülkeyi yönetiyor, 3 tane proje açıkladı. Stat, park, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. 'Ustayım' diyordu, meğer kek ustasıymış" dedi.







İnce, kıraathane açacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sen Esenyurt'a belediye başkanı adayı mısın, yoksa cumhurbaşkanı adayı mısın?" diye sordu





"ERDOĞAN KRİZİ GÖRDÜ İNCE UĞRAŞSIN..."





İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:





Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin uzman ekonomi ekibim var.





O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var benim yanımda milletim var. O artık eskisi gibi değil. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim. 81 milyonu seviyorum. Burada diyor ki birisi 'Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz.' Doğrusu şu Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? İsrail’den tohum almaya devam ediyorlar mı? Meydanlara gelip elinde Kur'an nutuk atıyorsunuz. Kimse bize Müslümanlık taslayamaz. Bunlar ayıp şeyler. “





"BEDAYA KEK İSTEYENLER ERDOĞAN'A OY VERSİN"





Benim size vaadim bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan’a oy versin. 54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış, Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye’nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Allah’ın izniyle bügün Esenyurt’tayım. Yarın Diyarbakır’dayım. Bugün Esenyurt’ta hangi sınıfın 66 kişi olduğunu, varsa Erdoğan’ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya. İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanılıyor.





10 yaşındaki çocuklar uyuşturucu kullanıyor. Bir öğretmen olarak size söz veriyorum; o parkların hepsindeki uyuşturucuyu temizleyeceğim. Bakınız kuru fasulye, mercimek, saman ithal ettik. Sıkı durun Çin'den çöp ithal ettik. Memleketi batırıyorlar. Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım. Erdoğan bana 'çırak' diyor ya desin. Benim derdim fabrika. Benim derdim AVM’lerde asgari ücrete ezdirilen çocukları adam gibi yaşatmak. Erdoğan'dan bir isteğim var. Madem ekonomiyi biliyorsun meydanlardan atıp tutuyorsun. İstediğin kanalda çık karşıma.





"HER ŞEYİ VAR AMA PROJESİ YOK"





Allah'ın izni milletin isteği ile bu iş tamam. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Ben meydanlarda iş, ekmek, gelecek diyorum. Benim rakibim, zengin mi zengin, varlıklı mı varlıklı. Her şeyi var ama projesi yok.





16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. Ustayım diyordu, meğer kek ustasıymış. Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin çok sağlam bir ekibim var. Bu gemiyi limana rahat ulaştıracağız, hiç merak etmeyin.