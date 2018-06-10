Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın konuştuğu katil iki gün içinde Irak'ta yakalanıp getirildi /10 Haziran 2018 19:13

Almanya'nın konuştuğu katil iki gün içinde Irak'ta yakalanıp getirildi

Almanya Wiesbaden’de 14 yaşındaki Susanna’yı öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Ali B.'nin hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

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Wiesbaden'da 14 yaşındaki Susanna F.'i öldürmekle suçlanan ve Kuzey Irak'ta yakalanan zanlı Ali B. Almanya'ya getirildi. Wiesbaden Emniyet Müdürlüğü ve Savcılığı zanlının Wiesbaden'da mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

20 yaşındaki Ali B. dün akşam saatlerinde Frankfurt Havalimanı'na getirilerek, Hessen Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, ardından bir polis helikopteriyle Wiesbaden’a götürülmüştü.

AFP'ye konuşan Duhok Emniyet Müdürü Tarık Ahmet, sorguya çekilen zanlı Ali B.'nin arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Susanna'yla tartıştığını ve kendisini polise gitmekle tehdit ettiğinde de genç kızı boğarak öldürdüğünü belirtmişti.

İki haftadır kayıp olan Susanna'nın geçen Çarşamba günü cesedi bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan 20 yaşındaki Iraklı sığınmacı Ali B.'nin ise 2 Haziran'da sahte bir kimlikle Irak'a döndüğü ortaya çıkmıştı. Ali B. Duhok bölgesindeki bir otelde yakalanarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Ali B. 22 Mayıs gecesi Susanna F.'ye tecavüz ederek öldürmekle suçlanıyor. Mainz'lı genç kızın ölümü Almanya genelinde büyük üzüntüye sebep oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Susanna'nın ölümünün "çok sarsıcı" olduğunu söyleyerek, "Kurbanın ve ailesinin yaşadığı tarif edilemeyecek bu acı herkesi ve beni de çok etkiledi" dedi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise zanlı Ali B.‘nin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seehofer, "Alman yargısının aradığı zanlının Almanya'ya getirilmesiyle dava süreci daha hızlı ilerleyebilecek" dedi.

DW
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