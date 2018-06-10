Amasya'da feci kaza

Amasya'da hafif ticari aracın yol kenarında duran tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan memleketleri Amasya'nın Sarıalan köyüne gitmek için yola çıktığı belirtilen Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yol kenarında park halindeki 50 FN 412 plakalı tıra arkadan çarptı.







Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Rıza (21), Arife (21) ve Fatma (18) Kara olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Satılmış Kara (40) ile Nurdane (40), Hasan (24), Cennet (13), Saniye (12) ve Müjgan (20) Kara da yaralandı.





Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine götürülüp tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bendeni ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.