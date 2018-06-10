Samanyolu Haber /Gündem / Amasya'da feci kaza /10 Haziran 2018 15:34

Amasya'da feci kaza

Amasya'da içinde aynı aileden 9 kişinin bulunduğu araç tıra çarptı, 3 kişi hayatını kaybeti.

SHABER3.COM

Amasya'da hafif ticari aracın yol kenarında duran tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan memleketleri Amasya'nın Sarıalan köyüne gitmek için yola çıktığı belirtilen Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yol kenarında park halindeki 50 FN 412 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Rıza (21), Arife (21) ve Fatma (18) Kara olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Satılmış Kara (40) ile Nurdane (40), Hasan (24), Cennet (13), Saniye (12) ve Müjgan (20) Kara da yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine götürülüp tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bendeni ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amasya'da feci kaza Sonraki Haber >>

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:33:59