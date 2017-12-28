Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da polisten gözaltındaki çocuklara darp.. /28 Aralık 2017 10:33

Adana'da polisten gözaltındaki çocuklara darp..

Adana’da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu

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Adana’da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Adana Valiliği'nden açıklama: Soruşturma başlattık 

Adana Valiliği tarafından, adliye koridorunda bir polisin 2 çocuğa tokat attığı yönündeki iddialara ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana’da adliye koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.
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