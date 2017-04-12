Varlık Fonunun kârı nereye gitti?









Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer CHP'nin soru önergesini gündeme getirdi...





OHAL ilanıyla herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Kanunu’nda 684 sayılı OHAL KHK’sıyla yapılan düzenlemeyle kamunun KİT’ler dahil bütün varlıklarının Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin yolu açılmıştı. Özelleştirme kapsamındaki Halk Bankası ve THY’deki kamu hisseleri de bu fona bağlandı. OHAL’le herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen, 680 sayılı KHK’yla Milli Piyango, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto ve at yarışlarının lisansı da Varlık Fonu’na verildi.





Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketlerden THY dışındakiler 2016 yılında önemli ölçüde kâr ettiler. Bu kuruluşların 2016 yılında elde ettikleri kârın normal koşullarda Hazine’ye, dolayısıyla ‘Bütçe’ye aktarılması gerekiyordu.





CHP Ankara milletvekili Levent Gök bu hususlara vurgu yaparak Başbakan’a yönelttiği soru önergesinde diyor ki:





“Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu şirketlerinin tümü kâr eden kuruluşlardır. Bu kuruluşların her birinin 2016 yılında elde ettiği vergi sonrası kârı kuruluş bazında açıklar mısınız? Bu kuruluşlar 2016 yılı kârının ne kadarını dağıtmıştır? Kuruluş bazında açıklar mısınız? Dağıtılan bu kardan kim ne kadar pay almıştır?”