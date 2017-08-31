'Erdoğan karşıtı olduğunu açıkla'

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stadtoldendorf'un Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) fahri belediye başkanı Helmut Affelt, kentin entegrasyon görevlisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Esin Özalp'ı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğunu beyan etmemesi durumunda görevden azledeceğini söyledi

Stadtoldendorf'un dahil olduğu Esschershausen-Stadtoldendorf idari bölgesinin resmi belediye başkanı Wolfgang Anders, Affelt'in entegrasyon görevlisi Özalp'tan en kısa zamanda Erdoğan'a yakınlık duymadığını kamuoyuna duyurmasını talep ettiğini doğruladı.

Bu arada Affelt bu talebine, ‘CDU üyesi olmasını ve Erdoğan'ın 'Türkiye düşmanı' sözlerinden şahsen alınmış olmasını' gerekçe gösterdi.





Yıllardır gönüllü olarak göçmen ve mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen iki çocuk annesi Esin Özalp ise kamu yayıncılık kuruluşu NDR televizyonuna Affelt'in kendisine yazdığı e-postayı göstererek belediye başkanından gelen yazılı talebi okuyunca gözlerine inanamadığını söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Özalp şimdiye kadar Erdoğan'a oy vermediğini, bundan böyle de onu seçmeyeceğini sözlerine ekledi.



