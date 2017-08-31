'Erdoğan karşıtı olduğunu açıkla'

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stadtoldendorf'un Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) fahri belediye başkanı Helmut Affelt, kentin entegrasyon görevlisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Esin Özalp'ı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğunu beyan etmemesi durumunda görevden azledeceğini söyledi
Stadtoldendorf'un dahil olduğu Esschershausen-Stadtoldendorf idari bölgesinin resmi belediye başkanı Wolfgang Anders, Affelt'in entegrasyon görevlisi Özalp'tan en kısa zamanda Erdoğan'a yakınlık duymadığını kamuoyuna duyurmasını talep ettiğini doğruladı.
Bu arada Affelt bu talebine, ‘CDU üyesi olmasını ve Erdoğan'ın 'Türkiye düşmanı' sözlerinden şahsen alınmış olmasını' gerekçe gösterdi.
Yıllardır gönüllü olarak göçmen ve mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen iki çocuk annesi Esin Özalp ise kamu yayıncılık kuruluşu NDR televizyonuna Affelt'in kendisine yazdığı e-postayı göstererek belediye başkanından gelen yazılı talebi okuyunca gözlerine inanamadığını söyledi.
DW Türkçe'nin haberine göre Özalp şimdiye kadar Erdoğan'a oy vermediğini, bundan böyle de onu seçmeyeceğini sözlerine ekledi.
'BİR BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE BİR ŞEY İSTEYEMEZ'
Öte yandan Affelt'in talebi eyaletin entegrasyon sorumlusu Doris Schröder-Köpf'ün tepkisine yol açtı. Schröder-Köpf NDR televizyonuna yaptığı açıklamada belediye başkanının davranışının kabul edilemez olduğunu belirtti: "Bir belediye başkanı, kendisi de Alman vatandaşı olan bir entegrasyon görevlisinden yabancı bir devlet adamına karşı mesafeli olduğunu açıklamasını isteyemez."
Erdoğan, Türk kökenli Alman seçmene 'Türkiye düşmanı' diye nitelendirdiği CDU, SPD ve Yeşiller partilreine oy vermemeleri çağrısı yapmıştı.
Kentin fahri belediye başkanı olarak sadece temsili yetkileri olmasına rağmen Affelt'in belediye meclisi başkanı sıfatıyla fahri entegrasyon görevlisinin azli için gerekli işlemleri başlatma yetkisi bulunuyor. Konunun bir sonraki belediye meclisi toplantısında gündeme alınacağı öğrenildi.