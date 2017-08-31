iPhone 8 12 Eylül'de tanıtılacak

Teknoloji devinin muhtemelen iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak isimlendirilmiş iki yeni telefonun yanı sıra, üstün özelliklere sahip iPhone 8'i de tanıtması bekleniyor.



Ayrıca yeni, 4K özelliği bulunan bir Apple TV ve yeni bir Apple Watch'un da etkinlikte tanıtılacağı, gelen bilgiler arasında.

iPhone 8'in neredeyse ön yüzün tamamını kaplayan bir OLED ekranı olacağı, bu ekranın önceki modellere göre daha renkli ve parlak olacağı düşünülüyor. Ayrıca Apple'ın parmak izi okuyucusunu telefonun arka yüzüne yerleştirdiği ayrıca cihazın önünde bulunan üç boyutlu bir algılayıcı sayesinde, yüz tanıma teknolojisini de barındırdığı belirtiliyor.





İddialara göre Apple'ın şimdiye dek ürettiği en üstün performanslı telefon olacak olan iPhone 8, bin Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılacak. Apple genellikle yeni telefonlarını tanıtımdan bir hafta sonra satışa sunuyor. Bu sebeple yeni iPhone'ların 19 Eylül gibi raflarda yerini alması bekleniyor.





Apple iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.



