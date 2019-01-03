‘Erdoğan, Karar yazarlarıyla görüştü’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de Karar gazetesi yazarları Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve Yusuf Ziya Cömert’le görüştüğü belirtildi.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, görüşme haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Saymaz görüşmenin "kendilerine baskı uygulandığını savunan Karar gazetesinin görüşme isteği" üzerine gerçekleştiğini söyledi.

KARAR GAZETESİ AMBARGO'DAN ŞİKAYETÇİ

Karar Gazetesi daha önce yazılı açıklama ile baskı altında olduklarını ve kendilerine yönelik bir ambargo düzenlendiğini açıklamıştı.





Reklam verenlerin kendilerine ilan verilmemesi konusunda uyarıldığından şikayet eden Karar yazarları , basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve müdahale olarak nitelendirilen baskıların bir an önce son bulmasını istediklerini duyurmuşlardı