Samanyolu Haber /Gündem / ‘Erdoğan, Karar yazarlarıyla görüştü’ /03 Ocak 2019 11:55

‘Erdoğan, Karar yazarlarıyla görüştü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Karar gazetesi yazarlarıyla önceki gün Beştepe’de bir araya geldiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de Karar gazetesi yazarları Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve Yusuf Ziya Cömert’le görüştüğü belirtildi.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, görüşme haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Saymaz görüşmenin "kendilerine baskı uygulandığını savunan Karar gazetesinin görüşme isteği" üzerine gerçekleştiğini söyledi. 



KARAR GAZETESİ AMBARGO'DAN ŞİKAYETÇİ 

Karar Gazetesi daha önce yazılı açıklama ile baskı altında olduklarını ve kendilerine yönelik bir ambargo düzenlendiğini açıklamıştı. 

Reklam verenlerin kendilerine ilan verilmemesi konusunda uyarıldığından şikayet eden Karar yazarları , basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve müdahale olarak nitelendirilen baskıların bir an önce son bulmasını istediklerini duyurmuşlardı

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