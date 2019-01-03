Samanyolu Haber /Gündem / 120 kişinin alınacağı geçici işe 5 bin kişi başvurdu /03 Ocak 2019 12:00

120 kişinin alınacağı geçici işe 5 bin kişi başvurdu

Şanlıurfa Siverek'te 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu.

SHABER3.COM

Şanlıurfa İşkur İl Müdürlüğü, Siverek ilçesindeki okullarda temizlik işçisi olarak dokuz aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İşkur ilçe müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Genç-yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti.

5 bin kişinin başvurduğu geçici işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.
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