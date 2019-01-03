Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor

Premier Lig'de birçok kulübün uyguladığı "ücretli maskotluk" için, Lineker, "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" ifadesini kullandı.





BBC'nin en önemli spor programı Match of the Day'i sunan 58 yaşındaki Lineker, maskot paketlerinin "açgözlülükten" kaynaklandığını da savundu.





Maskot paketi ücreti uygulayan takımlar arasında, geçen sene ligden düşmesine karşın Swansea kulübü de bulunuyor.





Kulüp, yıldız oyuncuların ellerini tutarak sahaya çıkacak çocuklardan istenen 478 sterlinlik ücreti "gerçek anlamda hayatta bir kere yaşanacak bir deneyim" ifadesi ile savunuyor.



