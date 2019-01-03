Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor /03 Ocak 2019 11:29

Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor

İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker, sahaya futbolcularla çıkan maskot çocuklardan yüzlerce sterlin alınmasını eleştirerek, konuyu gündeme taşıdı.

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Premier Lig'de birçok kulübün uyguladığı "ücretli maskotluk" için, Lineker, "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" ifadesini kullandı.

BBC'nin en önemli spor programı Match of the Day'i sunan 58 yaşındaki Lineker, maskot paketlerinin "açgözlülükten" kaynaklandığını da savundu.

Maskot paketi ücreti uygulayan takımlar arasında, geçen sene ligden düşmesine karşın Swansea kulübü de bulunuyor.

Kulüp, yıldız oyuncuların ellerini tutarak sahaya çıkacak çocuklardan istenen 478 sterlinlik ücreti "gerçek anlamda hayatta bir kere yaşanacak bir deneyim" ifadesi ile savunuyor.

Swansea, bu ücretin içinde dört maç bileti, yemek ve devre arasında yapılacak animasyonlara katılım şansı bulunduğunu da belirtiyor.

Premier lig'de zirvede ise 718 sterlinlik maskot paketi satan Liverpool kentinin takımı Everton bulunuyor. Ancak mavi beyazlı kulüp, önemli birkaç maç için alınan bu ücreti hayır kurumlarına bağışlıyor.

Everton'ı 700 sterlinle Londra ekibi West Ham United izliyor.

Ancak tüm kulüpler maskot çocuklardan para kazanma derdinde değil.

Ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden Manchester City, sahaya çıkan çocuklardan ücret almıyor. Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Manchester United takımları da ücret uygulamayan kulüpler arasında.

Premier Lig'de maskotluktan ücret alan kulüpler:

Everton £718

West Ham United £700

Leicester City £600

Tottenham Hotspur £405

Wolves £395

Crystal Palace £375

Brighton £350

Burnley £300

Cardiff City £255

Watford £250

Bournemouth £185
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