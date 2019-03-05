‘Erdoğan kara listeler hazırlatıyor’

Alman basını AKP hükümetinin politikalarını gündemine taşıdı.







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki vatandaşlara yönelik tavrını mercek altına alan Alman basını, iktidarın otoriterleştiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki karşıtları hakkında 'kara listeler hazırlattığını' iddia eden Alman medyası, "Türkiye'de henüz dikta rejimi yok. Erdoğan'ın iktidardan olma kaygısı ve seçimde yenilme korkusu bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.





Stuttgarter Zeitung (SZ) gazetesi, Ankara'nın yurtdışındaki hükümet karşıtlarına takındığı tavrın Avrupa'dan bir adım daha uzaklaşma anlamına geldiğini ifade etti. DW Türkçe’nin haberine göre "Erdoğan'ın yurt dışındaki karşıtlarına karşı almayı planladığı önlemler Almanya'dan gidecek olan turistlere 'gelmeyin' demek anlamına gelir” diye yazan SZ, Erdoğan ile ilgili yazısında şunları kaleme aldı:





‘ERDOĞAN KARA LİSTELER HAZIRLATIYOR’





“Oysa Türkiye'nin turiste acilen ihtiyacı var. Anlaşılan Türkiye Cumhurbaşkanı yurt dışındaki karşıtlarını izletip ülkesinde istenmeyen kişilerin adlarının bulunduğu kara listeler hazırlatıyor. Almanya ve Avrupa Birliği ile diyalogsuzluğu gidermek isteyen bir devlet adamı böyle davranmaz. Haklı eleştiriler giriş ve çalışma yasaklarıyla önlenemez."





SZ: ERDOĞAN TEHLİKELİ BİR OTOKRASİ EĞİLİMİNDE





Stuttgarter Nachrichten gazetesi ise, "Hükümet karşıtı olduklarından şüphe edilen Alman uyrukluları Türkiye'de gözaltına alma tehdidi son derece çirkindir. Muhbirliğe ya da istihbaratın keyfi raporlarına dayandırılan tutuklamalar, hukuk devleti prensiplerine tamamen aykırıdır. AKP mitinglerinde söylenen her şeyin hükümet politikası haline getirilmeyeceği dikkate alınacak olsa da böyle bir söylemde bulunmak bile esef vericidir. Türkiye'de henüz dikta rejimi yok. Erdoğan'ın iktidardan olma kaygısı ve seçimde yenilme korkusu bunu gösteriyor. Ancak son derece tehlikeli otokrasi eğilimi olduğu da ortadadır.”