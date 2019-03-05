'90’lı yılların beyaz Torosları bugünün beyaz Transporterları'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim Zeybek, Gökhan Türkmen ve Erkan Irmak’ın kaçırılması olaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taşıdı.





Konuya ilişkin Gergerlioğlu'nun açıklamaları şöyle:





'KAÇIRILMA VAKALARI 26'YI BULDU'





"90’lı yılların beyaz Toros marka arabaları bugünün siyah ve beyaz Transporterlarına yerilerini bırakmıştır. Savcılar dava açma konusunda çok hevesli değiller. Aileler perişan haldeler. Son üç yılda bize ulaşan kaçırılma vakaları 26’yı bulmuştur.





Yasin Ugan ve Özgur Kaya Ankara Altındağ Çamlık mahallesinden kaçırıldılar. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gözaltına alınıp götürüldüler ve daha sonra hiç bir yetkili halen açıklama yapmıyor. Yakınları geldiler bana anlattılar çözüm bulmamı istediler elimizden gelen desteği, yardımı sergiledik verdik konuştular anlattılar son derece üzgünler. Yasin Ugan, Ozgur Kaya’nın hayatından endişe ediyorlar. Düşünün kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından bu kişiler götürülüyor Ankara Emniyeti böyle birisi yoktur diye cevap veriyor. İnanılmaz bir durum 21. Yüzyıl Türkiye’sinde bu yaşanıyor. Bu iki ailenin de üçer çocukları var eşleri yakınları son derece üzgün bir şekilde Yasin Ugan, Ozgur Kaya’nın akıbetini merak ediyor ben tekrar bu kişiler hakkında açıklama yapılmasını istiyorum. Yasin Ugan, Ozgur Kaya’nın yakınları mecliste makamımıa gelerek bana bilgi verdiler ve yardım talep ettiler biz de elimizden geldiğince onlara yardım edeceğimize söz verdik ve bunu da yerine getiriyoruz.





Ankara Emniyetinden bir başka kayıp olayı daha Gökhan Türkmen. Kayıp Antalya’da bir şekilde ortadan kaybolmuş hiçbir kimse açıklama yapmıyor, hiçbir inceleme yapılmıyor, hiçbir mobese kamerası incelemesi yapılmıyor, eşi çocukları son derece tedirgin Gökhan Türkmen nerede? 23 gündür niye hiçbir araştırma bir açıklama yapılmıyor diye soruyoruz.





Salim Zeybek Edirne’de kayboldu 9 gün önce ve kaçırıldığı yönünde şikayetler var eşi bu şekilde bir başvuruda bulundu. Tüm yetkili makamlara ancak bu kişi hakkında da hiçbir açıklama yok. Salim Zeybek’de günlerdir ortalık da yok hiçbir açıklama yapan resmi yetkili de yok.





Erkan IRMAK, 16/02/2019 tarihinde 23:03 sularında 3 kişi tarafından kaçırılmıştır. Olay, İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde; Kavaklıdere Caddesi'nin bitip Anafartalar Caddesi'nin başladığı kavşakta; İstiklal Şehit Lokman Oktay Ortaokulu'nun önünde gerçekleşmiştir. Tam olayın gerçekleştiği noktada MOBESE cihazı vardır ve numarası: 046-g-34UMR'dir. Ayrıca Erkan IRMAK'ı kaçıran şahısların muhtemel güzergahı olan 3001. Cadde üzerindeki Mustafa Kemal Köprüsü üzerinde kurulu bulunan MOBESE'nin numarası ise; 048-g-34UMR'dir. Erkan IRMAK'ı kaçıran şahısların kullandığı arabaya dair maalesef herhangi bir tespit olamamış.





Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın kaçırılması Soruları:





- Yasin Ugan, Özgür Kaya’nın polis tarafından alındığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa emniyet yetkilileri neden kişilerin kendilerinde olmadığını belirtmektedir?





- Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır? Bu soruşturma çerçevesinde kamera kayıtları incelenmiş midir? Yine soruşturma çerçevesinde tanıklar dinlenmiş midir?





- Olayın üzerinden geçen süre içerisinde Emniyetin açıklama yapmamasının sebepleri nelerdir?





- Aileye çocuklarının polisler tarafından kaçırıldığı haberini veren yurt dışı numarası olduğu iddia edilen telefon numarası ilgili inceleme yapılmış mıdır?

Son 5 yıl içerisinde yakınlarının kendisini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddiasıyla yapılan şikayet sayısı kaçtır?





- Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın bulunması için yapılan çalışmalar nelerdir?





Salim Zeybek’in kaçırılması Soruları:





- Salim Zeybek isimli yurttaşın kolluk güçleri tarafından kaçırıldığı iddiası doğru mudur?





- Bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda İçişleri Bakanlığının yaptığı çalışmalar nelerdir?





- Kayıp yakını Fatma Betül Zeybek’in dilekçesinde belirttiği Mobese no: Ank 9570 Yozgat bulvarı yayla taksi durağı yakını ve Mobese no: Ank 0571 Mis başak AKYURT göbek Mobese kayıtları incelenmiş midir?





- Salim Zeybek ile ilgili emniyet ya da jandarma kayıtlarında herhangi bir işlem yapmış mıdır?





- 21 Şubat 2019 tarihinde Fatma Betül Zeybek’in ifadesinde belirttiği güzergahtaki baz istasyonlarından sinyal veren kamu görevlilerinin tespiti yapılmış mıdır?





- Fatma Betül Zeybek’in dilekçesinde belirtmiş olduğu 34 FF 9017 plakalı aracın sahibinin ve kullanıcısının tespit edilmesi noktasında hangi işlemler yapılmıştır? Bu araç plakası devlet envanterine mi kayıtlıdır?





- İnsanlık suçu kapsamında olan iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmayı planlamakta mıdır?





- Son 3 yıl içerisinde aranan ve ailesi ya da yakınlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu yurttaş sayısı kaçtır?





Gökhan Türkmen’in kaçırılması Soruları:





- Gökhan Türkmen’in isimli yurttaşın kolluk güçleri tarafından kaçırıldığı iddiası doğru mudur?





- Bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda İçişleri Bakanlığının yaptığı çalışmalar nelerdir?





- Gökhan Türkmen’le ilgili emniyet ya da jandarma kayıtlarında herhangi bir işlem yapmış mıdır?





- Gökhan Türkmen’in Ulusta aracının görüldüğü bilgisinin verildiği ama aracının evlerinin garajında olduğu iddiası doğru mudur?





- Gökhan Türkmen’in kredi kartı evinde olduğu söylendiği halde kartından nasıl alışveriş yapılmıştır?





- İnsanlık suçu kapsamında olan iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmayı planlamakta mıdır?





- Son 3 yıl içerisinde ve ailesi ya da yakınlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu yurttaş sayısı kaçtır?





Erkan Irmak’ın kaçırılması soruları:





- Erkan Irmak isimli yurttaşın kolluk güçleri tarafından kaçırıldığı iddiası doğru mudur?





- Bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda İçişleri Bakanlığının yaptığı çalışmalar nelerdir?





- Mobese no: 046-g-34UMR ve Mobese no: 048-g-34UMR Mobese kayıtları incelenmiş midir?





- Erkan Irmak ile ilgili emniyet ya da jandarma kayıtlarında herhangi bir işlem yapmış mıdır?





- 16/02/2019 tarihinde Nilüfer IRMAK’ın ifadesinde belirttiği güzergahtaki baz istasyonlarından sinyal veren kamu görevlilerinin tespiti yapılmış mıdır?





- İnsanlık suçu kapsamında olan iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmayı planlamakta mıdır?



