Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'ten CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ret /05 Mart 2019 12:22

CNN Türk'ten CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ret

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'e çıkma talebinin reddedildiği, kanalın ücretli programı adres gösterdiği ileri sürüldü.

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31 Mart seçimleri yaklaşırken CNN Türk'e konuk olmak isteyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na kapıların kapatıldığı ileri sürüldü.

CNN Türk’ün Buket Aydın’la 40 adlı programına 3 büyükşehirin adayları katıldı. İzmir’de Nihat Zeybekci ve Tunç Soyer, Ankara’da Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş programa konuk olurken, İstanbul’da ise sadece Binali Yıldırım programa davet edildi.

Odatv’nin haberine göre, İmamoğlu’nun ekibi CNN Türk yönetimine programa katılmak istediklerini iletti. Ancak kanal yönetimi İmamoğlu’na ücretli olarak yapılan “Seçim Tırı” programını adres gösterdi.  

 
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