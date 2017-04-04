Erdoğan iş isteyenleri azarladı, korumaları vatandaşı darp etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “Toplu Açılış Töreni’ adı altında Evet mitingi yaptı.







Bu sırada alanda bulunan işçiler slogan atmaya başladı.





Erdoğan bunun üzerine tepki gösterdi.





Şöyle dedi:





“Sloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesmeyin. Ben buraya geldiğimden bu yana 3 bin-3 bin 500 kişi aldım. Dürüst olun. Eleman almakla üretim artmıyor. Ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. 3 bin-3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Bana slogan atmayın, bunu başkalarına yapın.”