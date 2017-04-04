Erdoğan iş isteyenleri azarladı, korumaları vatandaşı darp etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “Toplu Açılış Töreni’ adı altında Evet mitingi yaptı.
Bu sırada alanda bulunan işçiler slogan atmaya başladı.
Erdoğan bunun üzerine tepki gösterdi.
Şöyle dedi:
“Sloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesmeyin. Ben buraya geldiğimden bu yana 3 bin-3 bin 500 kişi aldım. Dürüst olun. Eleman almakla üretim artmıyor. Ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. 3 bin-3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Bana slogan atmayın, bunu başkalarına yapın.”
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum programı kapsamında gittiği Zonguldak'ta Erdoğan'ın korumaları miting güzergahında bir yurttaşı darp etti.
ABC gazetesinin paylaştığı görüntülerde Erdoğan'ın korumalarının yol kenarındaki yurttaşlara satranç takımı olduğu düşünülen bir cisim fırlattığı görüldü. Erdoğan'ın konvoyu miting alanına yaklaşırken güvenlik önlemlerini arttıran korumalar, sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak isteyen kişiye sert bir şekilde müdahale etti. Korumalar tarafından darp edilen kişi, Erdoğan'ın alana girmesiyle yaka paça gözaltına alındı.