Bingöl'de çatışma: Şehit ve yaralılar var

Bingöl’de çatışma: 1 şehit, 5 yaralı







Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir korucu şehit olurken, 1’i astsubay, 4 korucu olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.





Yaralılar olay yerinden alınarak getirildikleri Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





VALİ: KORUCULARIN İÇİNDE BULUNDUĞU TİM PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ





Bingöl Valisi Yavuz Selin Köşger, Genç ilçesi kırsalından operasyondan dönen timlerin pusuya düşürüldüğünü belirterek çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğunu, 1’i astsubay, 4 korucu olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıkladı.

Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalındaki operasyondan dönen güvenlik güçlerine pusu kuran teröristlerin ilk ateşinde 28 yaşındaki korucu Mansur Solcan’ın şehit olduğu ardından çıkan çatışmada 1 astsubay ve 4 korucunun yaralandığı öğrenildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, AKP Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.





Olayla ilgili bilgi veren Vali Köşger, “Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında iki teröristin görülmesi üzerine operasyon başlatılmıştı. Güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu tim dönüş sırasında akşam saatlerinde pusuya düşürüldü. Bir güvenlik korucumuz şehit oldu, 1 astsubay ile 4 güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralandı. Operasyon devam ediyor, İnşallah netice alınır. Tüm unsurlarımız orada her türlü tedbir alınmış vaziyette. İnşallah netice alır arkadaşlarımız, milletimizin başı sağolsun” dedi.