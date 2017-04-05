WhatsApp’a tartışmalı bir özellik daha devreye giriyor

WhatsApp, uygulama üzerinden kolayca ödeme sağlayabilen bir sistemi kullanabilmek için bazı çalışmalar yürütüyor. Sistemin çok basit bir şekilde çalıştığı ve mesaj gönderir gibi para gönderip almanın mümkün olduğu iddia ediliyor.





WhatsApp'ın bu alanda Hindistan hükümetiyle ortak çalışmalar yürüttüğü ve gerekli izinlerin alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor. WhatsApp yaptığı açıklamada Hindistan pazarını oldukça önemsediğini ve bu bölgede farklı hizmetler sunmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirtiyor. Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, önümüzdeki 6 ay içinde bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.





Diğer yandan WhatsApp’ın bilinirliğinin yüksek olması ve Facebook'un da etkisiyle ülkede online ödemelerin yaygınlaşacağı düşünülüyor.





Şimdilik Hindistan için geleceği konuşulan para transferi sisteminin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.