Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’a tartışmalı bir özellik daha devreye giriyor /05 Nisan 2017 08:31

WhatsApp’a tartışmalı bir özellik daha devreye giriyor

WhatsApp, güncellemelerle kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp, kısa bir süre sonra kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayabilir.

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WhatsApp, uygulama üzerinden kolayca ödeme sağlayabilen bir sistemi kullanabilmek için bazı çalışmalar yürütüyor. Sistemin çok basit bir şekilde çalıştığı ve mesaj gönderir gibi para gönderip almanın mümkün olduğu iddia ediliyor. 

WhatsApp'ın bu alanda Hindistan hükümetiyle ortak çalışmalar yürüttüğü ve gerekli izinlerin alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor. WhatsApp yaptığı açıklamada Hindistan pazarını oldukça önemsediğini ve bu bölgede farklı hizmetler sunmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirtiyor. Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, önümüzdeki 6 ay içinde bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Diğer yandan WhatsApp’ın bilinirliğinin yüksek olması ve Facebook'un da etkisiyle ülkede online ödemelerin yaygınlaşacağı düşünülüyor. 

Şimdilik Hindistan için geleceği konuşulan para transferi sisteminin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.
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