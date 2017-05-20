Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan HSK'yı belirledi /20 Mayıs 2017 01:31

Erdoğan HSK'yı belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyelerini belirledi. Cumhuriyet gazetesi soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Akif Ekinci HSK üyesi olarak atandı.

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Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyeleri seçim süreci tamamlandı. Meclis'in 7 üyeyi seçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendi kontenjanından 4 ismi belirledi. Erdoğan, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi yeni HSYK üyeleri olarak atadı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak.

Kurul'un 4 üyesinin Cumhurbaşkanı, 7 üyesinin ise TBMM tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı da Kurul'un doğal üyesi olacak. TBMM Genel Kurulu hafta başında 7 HSK üyesini belirledi. Yargıtay üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan (mevcut HSYK Üyesi) ile Danıştay Üyesi Cafer Ergen, akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu ve avukatlar Songül Yazar ile Hamit Kocabey HSK üyeleri olmuştu.

Cumhuriyet'e soruşturmayı yürüten Savcı HSK üyesi

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasını Murat İnam'la birlikte yürüten savcı Mehmet Akif Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyesi olarak atandı. Cumhuriyet iddianamesinde Mehmet Akif Ekinci'nin de imzası bulunuyordu.

Avukatlar Danıştay'a

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut HSYK'nın avukat kökenli üyeleri Muharrem Özkaya, Aysel Demirel, Hayriye Şirin Ünsel ve Rasim Aytin'i Danıştay üyeliğine atadı.
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