Samanyolu Haber /Gündem / 2 yeni kayıp vakası! /20 Mayıs 2017 01:27

2 yeni kayıp vakası!

Kaçırılma olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak KHK mağduru, Fatih Kılıç ve Avukat Mustafa Özben güpegündüz kaçırıldı!

İki yeni kayıp vakası daha!

2 YENİ KAYIP VAKASI DAHA!

Adeta 90'lara geri dönen Türkiye'de sistemli bir kayıp/kaçırılma mekanizması ortaya çıktı.

İnsanlar güpegündüz kaçırılıyor, devlet makamları kaçırılan insanların izini sürmüyor. Tüm bu görmezden gelmeler ve olayların araştırılmaması MİT'i akıllara getiriyor.
  
Ankara'da kaçırılan Turgut Çapan, Önder Asan gibi isimlerin ardından iki kişinin daha kaçırıldığı ortaya çıktı. 

Avukat Mustafa Özben ve KHK mağduru Fatih Kılıç güpegündüz kaçırıldı! 

Kayıp Kılıç'ın eşi Nihan Kılıç, açtığı twitter hesabından eşi Fatih Kılıç'ın fotoğrafını paylaşarak "Eşim Fatih Kılıç'tan 5 gündür haber alamıyorum. Sormadığımız kurum kalmadı. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı.



(Fatih Kılıç 5 gündür kayıp)

10 gün önce kaçırılan Avukat Mustafa Özben'in eşi ise Twitter hesabından paylaştığı videoda "Eşim 9 Mayıs Salı günü kızımı okula bıraktıktan sonra bir daha eve gelmedi. Ertesi gün karakola, birçok kuruma sordum, bir cevap verilmedi. İnsanlık adına yardımcı olun" diye konuştu.
 


(Avukat Mustafa Özben 10 gündür kayıp)

FATMA ASAN: 42 GÜN BİR YERDE TUTULMUŞ

Ankara'da bindiği taksiden kaçırılan Önder Asan, 42 gün sonra Emniyet'te bulunmuştu. Asan'ın eşi Fatma Asan, 14 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "?42 gün bir yerde tutulmuş. Cuma günü emniyete teslim edilmiş." dedi.

Aktif Haber
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İki yeni kayıp vakası daha!

İki yeni kayıp vakası daha!

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