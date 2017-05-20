Danıştay'dan emsal durdurma kararı

Danıştay, 6 defa yazılı sınavı kazanıp sözlü sınavlarda elenen adayın açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Emsal niteliğindeki kararda Danıştay "liyakat" uyarısı yaptı ve mülakatın ve komisyon üyelerinin değerlendirmesinin kayıt altına alınması gerektiğine hükmetti.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Danıştay, vergi denetmenliği ve vergi müfettiş yardımcılığı sınavlarında altı kez yazılıyı kazanıp sözlüde elenen adayın açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Danıştay kararında "liyakat" uyarısı yapıldı ve sözlü sınavda soru ve yanıtların yanı sıra komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ayrı ayrı kayıt altına alınması gerektiğine hükmedildi.





Davacı memur, üç kez vergi denetmenliği sınavında üç kez de vergi müfettişliği yazılı sınavı olmak üzere beş farklı sınavda başarılı oldu ancak sözlü sınav aşamasında elendi. Davacı üç kez vergi denetmenliği sınavlarında, iki kez de Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında aynı akıbeti yaşadı. Son olarak Ankara’da Vergi Dairesinde gelir uzmanı olarak görev yaparken Maliye Bakanlığınca 7 Eylül 2013’te gerçekleştirilen vergi müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan davacı, altıncı defa mülakatta elenince bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay’da dava açtı.





Danıştay 2. Dairesi, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına yönelik işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Dairenin kararında anayasanın 2. maddesindeki "hukuk devleti" ilkesine göre idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı belirtildi.





İŞTE O KARAR





Kararda şöyle denildi:





“Devlet Memurları Kanunu, ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesi de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçmektedir.





MÜLAKAT TUTANAĞA GEÇMELİ





Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. Adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.





Davacının, komisyon üyeleri tarafından takdir edilen sözlü notu ortalamasının 65 puanın altında kalması nedeniyle sözlü sınavda başarısız olduğu, puanlama cetvelinde, beş komisyon üyesi tarafından her bir kriter için davacıya 50 puan verildiği, notların gerekçelerinin kayıt altına alınmadığı, sınavda sorulan soruların ve adaylarca verilen cevapların tutanağa bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Davacının katıldığı, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından davacının vergi müfettiş yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”