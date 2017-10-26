Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Hizmet Hareketi mensuplarının iadesini istemek için Yunanistan'a gidiyor /26 Ekim 2017 19:11

Erdoğan Hizmet Hareketi mensuplarının iadesini istemek için Yunanistan'a gidiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım sonu veya Aralık başında Yunanistan'a gideceğini söyledi. Yunan basını Erdoğan'ın ziyaretinin Yunanistan'da bulunan Hizmet Hareketi mensuplarının iadesi amaçlı olduğunu yazdı. Yunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde hukuku hatırlatmıştı.

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Yunanistan’ın saygın gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce yayın yapan edisyonu, Ekathimerini’de yer alan habere göre Kotzias açıklamalarda bulundu. 

Bu hafta Türkiye’yi ziyaret eden Kotzias’ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım sonu veya Aralık başında Yunanistan’a gidecek.

Kotzias’ın açıklamalarının ardından Kathimerini, temaslarda bulunacak Erdoğan’ın ziyaretinin sebebinin Hizmet Hareketi mensupları olduğunu iddia etti. 

Yunan bakan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Bizde sığınma taleplerine yargı karar verir. Bazılarının hoşuna gitmese de buna saygı duyulmalı” demişti.


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