Samanyolu Haber /Gündem / ABD: ‘Esad ailesinin sonuna geliyoruz’ /26 Ekim 2017 18:42

ABD: ‘Esad ailesinin sonuna geliyoruz’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye konusunda çok sert bir açıklama yaptı. Suriye'de yıllardır devam eden savaşın sona gelindiğini belirten Tillerson, "ABD Suriye'nin bütün olarak kalmasını istiyor ve Beşir Esad'ın hükümette bir rolü olmamasını istiyor" dedi.

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Savaşın devam ettiği ve bölgeyi etkilediği Suriye konusunda Washington’dan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Esad ailesinin hükümdarlığının sonu geliyor. Tek soru, bunun ne zaman gerçekleşeceğidir” ifadesini kullandı.
Tillerson, 6 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşın uzamasının ve Esad’a bağlı güçlerin devam etmesinin sebebi olarak Şam yönetiminin Rusya’dan aldığı hava desteği olduğunu söyledi. Tillerson, ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.
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