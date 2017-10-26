ABD: ‘Esad ailesinin sonuna geliyoruz’

Savaşın devam ettiği ve bölgeyi etkilediği Suriye konusunda Washington’dan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Esad ailesinin hükümdarlığının sonu geliyor. Tek soru, bunun ne zaman gerçekleşeceğidir” ifadesini kullandı.



Tillerson, 6 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşın uzamasının ve Esad’a bağlı güçlerin devam etmesinin sebebi olarak Şam yönetiminin Rusya’dan aldığı hava desteği olduğunu söyledi. Tillerson, ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.