'S.Terzi Başika Kampı'nı oluşturan, Süleyman Şah ve Musul operasyonlarını yapan bir haindir'

"Suriye'ye karşı faaliyetler bu vatan hainine verildi"





Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada alfabetik sırayla başlayan çapraz sorguda ilk olarak nizamiye nöbetçilerinden eski astsubay Ahmet Aslan ifade verdi. Aslan, Başbakanlık avukatı Alaattin Varol'un sorusu üzerine o gece nöbetçi subayı olan ve halen ÖKK'nda görev yapan Vural Volkan Bal'ı suçladı. Bal'ın sıkıyönetim bildirisi ve atama listelerinden haberdar olduğunu öne süren Aslan, "Bizim hiçbirimizin bunlardan haberi yoktu. Normalde başımızda bulunması gereken kişi Bal'dır, ama saat 12.00'de ayrıldı. O gece orada olmaması gerektiği halde olanları, bunları oraya ben yerleştirmedim, Bal yerleştirdi" dedi.





“NİYE GİDEMESİN”







15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir'in vurduğu Semih Terzi'yi karşılayan ve yaralandığında birlikte GATA'ya giden isimlerden olan eski astsubay başçavuş Ali Kapucu'ya Başbakanlık Avukatı Varol, "Bir uzman çavuşun bir generalin yanına böyle sivil gitmesi normal mi?" diye sordu. Kapucu, "Niye gidemesin?" karşılığını verdi.





SAVCI: “GİZLİ BİLGİ AÇIKLAYAMAZ”





TBMM avukatı Sinan Kılıçkaya'nın, Kapucu'ya Semih Terzi'ye yakınlığını sormasıyla salon karıştı. Kapucu söze şöyle başladı:





"Yakın bağım yok. Fakat 2013'te alay komutanım olarak geldi. Genelkurmay'ın verdiği tüm seçkin görevlere Zekai Aksakallı tarafından görevlendirildi. Sakıncası yoksa bunları sayacağım."





Başkan Bayram Kantık, gerek olmadığını söyleyince sanık avukatları açıklamalarını istedi. Savcı, Mustafa Manga, "gizli bilgi, açıklayamaz" deyince avukatlar, savcı ve başkan arasında tartışma yaşandı.





“BEN KORKMUYORUM” DEDİ VE…





Kapucu zaman zaman önündeki tahta korkuluğa vurarak ve "3 davada bu ölen adam yüzünden yargılanıyorum. Balon patladı. Ben korkmuyorum, siz de korkmayın. Şu an Suriye eğitim faaliyetleri o tarihte Zekai Aksakallı tarafından Semih Terzi'ye verilmiştir. Semih Terzi böyle bir vatan hainidir!.. Yetmedi, Süleyman Şah'a tim görev emri ona verilmiştir. Musul'da rehine kurtarma yine bu vatan haini Semih Terzi'ye verildi!.. Başika'yı oluşturma işini yine bu vatan haini Semih Terzi yaptı!.. Yetmedi, Kilis'te Suriye'ye karşı faaliyetler yine bu vatan hainine verildi!.."





“ZEKAİ AKSAKALLI YARGILANIRKEN SÖYLEYECEK”





Bu sözlere TBMM avukatı Kılıçkaya, "Sonra darbeciler tarafından ÖKK olarak atandı", Başbakanlık Avukatı Varol da, "Bu haini niye savunuyorsun?" diye tepki gösterirken, Kapucu şöyle devam etti:





"Savunmuyorum. Kilis'teki faaliyetlerde istenilmediği için gitmedi. Alınma sebebini ben söylemeyeceğim, Zekai Aksakallı yargılanırken söyleyecek. Yıllardır gidilmeyen Toroslara faaliyetlerde yine bu vatan hainine görev verdiler. Bir olay anlatayım, Suriye tarafından ateş açılıyor, ama bu düşmana ateş ettirilmiyordu. Genelkurmay'da kendisinden rütbeli birini arayarak, 'tankımız, topumuz, askerımiz var, niye bekliyoruz' diye küfredip,telefonu kapatmış bir vatan hainidir!.."





MAHKEME BAŞKANI İŞKENCECİ İSİMLERİN KAYDA GEÇMESİNDEN KORKTU





15 Temmuz'da başından vurulan mağdur müşteki başçavuş İsmail Oğuz, "Söylediklerinin çoğu yanlıdır" diye bağırken, Kapucu'nun avukatı, Kapucu'dan ÖKK'nda kendilerine işkence yapan isimleri tek tek saymasını isteyince salon bir kez daha karıştı. Başkan Kantık, "Soramazsın. Dışarıda sorabilirsin" derken avukat, "Burada yargılama yapıyoruz" karşılığını verdi. Kapucu birkaç isım saydıktan sonra duruşmaya ara verildi.





“BU KAYDIN YAPILMASI EMRİNİ ANCAK…”





Verilen aradan sonra altıncı sırada çapraz sorguya alınan Baki Ağyar, bir başka sanığın sorusu üzerine "sorgu/işkencelerin" videoya alındığını öne sürerek, "Bu kaydın yapılması emrini ancak Özel Kuvvetler Komutanı verebilir. Mahkeme ÖKK'dan istesin, verirler mi bilmem" dedi.