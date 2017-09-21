Samanyolu Haber /Gündem / Mezarlık saldırganı Süleyman Soylu'yu yalanladı /21 Eylül 2017 10:04

Mezarlık saldırganı Süleyman Soylu'yu yalanladı

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran kişinin ifadesinde "Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti mezarlığı, burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez" dediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran kişinin ifadesinde " Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti mezarlığı, burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez " dediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.



O ifadelere ilişkin HDP'nin Twitter hesabından "Bütün videoları kare kare izlediğini söyleyen Soylu inkar etti ama şüpheli itiraf etti: Burası Ermeni mezarlığı değil diye bağırdım" mesajını paylaştı.


HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırı gerçekleştirilmişti. Cenazeye gerçekleştirilen saldırının ardından cenaze mezardan çıkartılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün videoları kare kare izlediğini söyleyerek " Burası Ermeni mezarlığı değil" diye bir ifade olmadığını öne sürmüştü.

Ancak saldırganlardan biri ifadesinde "Burası Ermeni mezarlığı değil" sözlerini sarf ettiğini kabul etti.

İşte o ifade:



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