Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan düşmanlığı parti programımız değil, sevmeyin beni' /27 Kasım 2017 11:12

'Erdoğan düşmanlığı parti programımız değil, sevmeyin beni'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle ilgili gelen eleştirilere yanıt olarak, “Erdoğan düşmanlığı parti programımız değil, sevmeyin beni” dedi.

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Perinçek hizmet hareketine yönelik operasyonları savunurken bunu istiklal savaşı olarak gördüklerini söyledi: “Kimileri ‘saray savaşı’ dedi. Bakın bu tarihi bölünmedir. Siz vatan savaşına, İstiklal Savaşı’na ‘saray savaşı’derseniz, düşmanla beraber olursunuz. Saray savaşı dediğinizde bu İstiklal Savaşı’na, ABD’nin yanına düşersiniz. Bugünkü bütün tartışmalar budur.”

Perinçek ‘Bugün Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru’yu da ‘Tayyip Erdoğan düşmanlığı’ olarak tarif etti:
“Böyle kilitlenmiş, dünyada başka bir şey görmüyor. Tayyip Erdoğan PKK’nın üzerine yürüyor, onlar PKK tarafına geçiyor, Tayyip Erdoğan F...’nün üzerine yürüyor, onlar F...’yle beraber Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Tayyip Erdoğan Rusya’ya elini uzatıyor onlar Rusya’ya ‘diktatör’ diyor. Tayyip Erdoğan İran’la işbirliği yapıyor onlar ‘İran’da mollalar var, gericiler var, karanlık var’ diyor.”

Perinçek sözlerini şöyle bağladı: “Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bizim (parti) programımız değil, açık söylüyorum sevmeyin beni.”
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