Samanyolu Haber /Gündem / Fıskiye ve kediden sonra dinozor da gitti! /27 Kasım 2017 10:44

Fıskiye ve kediden sonra dinozor da gitti!

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ankapark’ın tanıtımı için konulan T-Rex dinozor maketi, bulunduğu yerden kaldırıldı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki fıskiye de geçen günlerde kaldırılmıştı.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna ile birlikte kente ilişkin yeni düzenleme ve icraatları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan meşhur fıskiyenin ardından Ankara’daki meşhur dinozor maketi de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırıldı.

Melih Gökçek döneminde Ankapark’ın tanıtımı için konulan ve Türkiye’nin gündemine gelerek uzun süre tartışma konusu olan ünlü T-Rex dinozor maketi, bu sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü.

Dinozorun  depoya kaldırıldığı bildirilirken, 3 metre yüksekliği ve 10 metre uzunluğundaki dinozor maketi Ankapark’ın hemen yanında yer alan Çiftlik Kavşağı’na 2015 yılında monte edilmişti. 

Dinozordan önce kavşakta 3.5 metrelik bir robot heykeli yer alıyordu. O dönem robotun yerine Gökçek’in Twitter üzerinden oylama yaptığı robotlardan 7 numaralı olan ve yine oylama ile ismi ‘Dinocan’ olarak belirlenen 40 metrelik dinozor heykeli konacaktı fakat ‘Dinocan’nın aksamlarının montesi uzun sürdüğü için yerine T-Rex isimli dinozor konulmuştu.
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