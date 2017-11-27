Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu /27 Kasım 2017 11:19

Flaş! OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu

OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu

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AKP'li Bekir Bozdağ, "OHAL Komisyonu ilk kararları Kasım sonunda verilecek" açıklaması yaptı.
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