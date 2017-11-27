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Flaş! OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu
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Flaş! OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu
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27 Kasım 2017 11:19
Flaş! OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu
OHAL Komisyonu'nun ilk kararını açıklayacağı tarih belli oldu
SHABER3.COM
AKP'li Bekir Bozdağ, "OHAL Komisyonu ilk kararları Kasım sonunda verilecek" açıklaması yaptı.
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