Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan cami ziyaretine hava savunma füzesiyle gitti /05 Ağustos 2018 16:55

Erdoğan cami ziyaretine hava savunma füzesiyle gitti

Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken bir korumanın, omzunda uçak ve helikopterlere karşı etkili olan hava savunma füzesi taşıması dikkati çekti

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi 'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii 'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için ilginç güvenlik önlemleri alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesiyle gökyüzünü taradıkları görüldü.

Dün Venezüela devlet başkanı Maduro'ya yönelik drone ile saldırı yapıldığı belirtilmişti. Drone'u korumaları silahla vurmasının ardından Erdoğan'ın güdümlü hava savunma füzesi taşıyan koruması ilginç bulundu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan cami ziyaretine hava savunma füzesiyle gitti Sonraki Haber >>

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:42