Erdoğan cami ziyaretine hava savunma füzesiyle gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi 'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii 'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için ilginç güvenlik önlemleri alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesiyle gökyüzünü taradıkları görüldü.







Dün Venezüela devlet başkanı Maduro'ya yönelik drone ile saldırı yapıldığı belirtilmişti. Drone'u korumaları silahla vurmasının ardından Erdoğan'ın güdümlü hava savunma füzesi taşıyan koruması ilginç bulundu