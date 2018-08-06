Dolardan sabah rekoru

ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Yeni haftaya rekorla başlayan kur, 5.1194'ü gördü.
Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana yüzde 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.
Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.