Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolardan sabah rekoru /06 Ağustos 2018 08:29

Dolardan sabah rekoru

Dolar/TL kuru, haftaya 5.1194 seviyesinin üzerinde rekor tazeleyerek başladı.

SHABER3.COM

ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Yeni haftaya rekorla başlayan kur, 5.1194'ü gördü.
Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana yüzde 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.
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