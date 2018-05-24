Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan bu sefer faiz artırımını yuttu /24 Mayıs 2018 02:43

Erdoğan bu sefer faiz artırımını yuttu

Merkez Bankası'nın rekor faiz artırımı akıllara Erdoğan'ın faizle ilgili söylediklerini getirdi

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın aldığı 3 puanlık önemli oranda faiz artırımı kararı dolarda düşüşe neden olurken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz açıklaması geldi.
 
Faiz arttırımına karşı olduğunu belirten Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada,  "Birileri çıkıyor garip garip şeyler söylüyor. ‘Ekonomi şöyle böyle falan filan. Dikkatli olmamız lazım’. Dikkatli her zaman olacağız, dikkatli olmazsak en büyük trafik kazasını kendin yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. Sen kalkar da faizli bir ekonomi ile ülkeyi yönetmeye devam edersen, o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar kusura bakmasın karşısında beni bulur. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir" demişti.

Erdoğan bir başka açıklamasında da daha önce faiz artırımı yapan Merkez Bankası'nı 'arkamdan iş çeviriyorlar' diye suçlamıştı
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