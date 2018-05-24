Samanyolu Haber
Baluken'in 16 yıl hapis cezası onandı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Baluken'in 16 yıl hapis cezası onandı
/
24 Mayıs 2018 02:46
Baluken'in 16 yıl hapis cezası onandı
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e verilen 16 yıl hapis cezası onandı.
SHABER3.COM
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
Heyet ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Baluken'in 16 yıl hapis cezası onandı
Sonraki Haber >>
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Ekonomideki kötü gidişat, döviz kurlarındaki artış, doların 5 lirayı bulması ve TL’nin değer...
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. İlki...
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Eski Diyarbakır Hakimi Ramazan Faruk Güzel’ AKP yargısınca Selahattin Demirtaş'ın nasıl tutuklandığını...
Halkbank'la ilgili tweet atana savcılık soruşturması
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde...
Seçim kinci tura kalırsa Muhalefet başarılı olur mu?
İkinci tur için 8 milyondan fazla 'kararsız oyu' alması gereken muhalefet, seçmene ne anlatacağını...
Ferit Şahenk lüks yatları da satışa çıkardı
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, sahip olduğu lüks yatları...
Ankara'da MHP'lile bu sefer Saadet Partililere saldırdı yaralılar var...
MHP'liler afiş asan Saadet Partililere saldırdı ve olayda 7 kişinin yaralandı yaralılar arasında...
Yemen açıklarında Türk gemisine füze saldırısı
Buğday taşıyan Türk gemisine Yemen'de füzeli saldırı düzenlendi...
116 Hava Harp Okulu öğrencisine müebbet verdiler
15 Temmuz darbe girişiminde 116 hava harp okulu öğrencisine müebbet hapis cezası verildi
Alkol ve işlem görmüş etten uzak durun yeter
Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF), kanserden kaçınmak için alkol ve işlem görmüş et tüketiminin...
Dolar ile Büyük vurgun
Gelir ve borç garantisi verilerek yaptırılan kamu özel işbirliği projelerinin sayısı 158’e,...
Döviz arttı, açlık ve yoksulluk sınırları da tavanda
Türkiye’de son 5 yılda yaşanan ekonomideki kötü gidişatın faturası dar gelirliye ve fakire...
Tweet
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı
TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...
Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Emekli olamayan vekiller iş arıyor
İnce'nin topladığı para miktarı belli oldu
Çiller de piyasayla inatlaşmıştı ancak sonrasında büyük kriz geldi
Onbinlerce polisi ihraç eden AKP 25 bin 500 yeni polis alıyor
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:04:24