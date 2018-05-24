Samanyolu Haber /Gündem / Darbe girişimi sonrası Akar'ı Çankaya'ya götüren pilota 29 kez müebbet istendi /24 Mayıs 2018 02:35

Darbe girişimi sonrası Akar'ı Çankaya'ya götüren pilota 29 kez müebbet istendi

29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara’da birçok kurumu bombaladığı ve darbeye karşı gelen vatandaşların üzerine ateş açtığı öne sürülen helikopter pilotlarının da bulunduğu 151 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Orgeneral Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan’ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Müebbet istenenler arasında eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da yer alıyor.

Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29’ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi. 6 sanığın 22.5 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen 21 sanığın beraatını istedi. Savcı firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.
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