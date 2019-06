İnsan sağlığını tehdit ettiğine ilişkin ciddi raporlar hazırlanan baz istasyonu sayısındaki hızlı artış ürkütücü boyutlara ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, GSM şirketlerine ait baz istasyonu sayısı sadece 5 ayda 5 bin 836 adet birden artarak 187 bin 808'e çıktı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, baz istasyonlarını vatandaştan gizleme uygulamasına son verilerek tüm cihazların yerinin muhtarlıklara liste halinde asılması için girişimde bulundu.





"450 kişiye 1 tane düşüyor"

Sözcü'nün haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'li Arslan'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtla, 81 ilde bulunan baz istasyonlarının il il dağılımını açıkladı. Bakanlığın resmi verilerine göre, GSM şirketlerinin Türkiye genelinde toplam 187 bin 808 adet baz istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip İstanbul 46 bin 842 adet baz istasyonuyla ilk sırada yer alıyor. Ülkedeki her 4 baz istasyonundan 1'inin yer aldığı İstanbul'u, 14 bin 828 istasyonla Ankara, 11 bin 448 istasyonla da İzmir izliyor. Verilere göre Türkiye'de her 450 kişiye bir baz istasyonu düşüyor.





Bakanlıktan gelen bilgileri değerlendiren Ednan Arslan, baz istasyonlarının insan sağlığını etkilediği, kanser vakalarını artırdığı görüşünün kamuoyunda uzun süredir tartışıldığını söyledi. Özellikle insanların yoğun olarak yaşadığı ev ve iş yerleri ile okul, kreş, cami, alışveriş merkezi ve parklara yerleştirilen baz istasyonlarına karşı büyük tepki oluştuğuna işaret eden Arslan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser, kalp hastalıklarından sonra ölüme yol açan ikinci hastalıktır. Türkiye'de 2017 yılında kansere yakalanan kişi sayısı 160 bindir” dedi.





"Muhtarlıklarda ilan edilmeli"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, vatandaşın GSM hatlarından etkin olarak yararlanması esas olmakla birlikte devletin baz istasyonu bulunan yerlerin adresini ilan etmesi gerektiğini savundu. Bu şekildeki gizli uygulamaların ticari sır kavramı ile açıklanamayacağını belirten Arslan, şunları söyledi:





“Vatandaşın sağlığını doğrudan etkileyen bu tür uygulamalardan haberdar olmaması, ticari sır gibi temeli olmayan gerekçelerle açıklanamaz” dedi. Arslan, baz istasyonu bulunan yerlerin görülebilecek büyüklükte işaretle belirtilmesi, okul, kreş ve benzeri yerlere konulan baz istasyonlarının kaldırılması ve muhtarlıklara baz istasyonlarının bulunduğu yerlerin listesinin asılması için bakanlığa çağrıda bulundu. Arslan, “Bu önerilerimiz hem en kutsal yaşam hakkı hem de anayasal haklar bakımından devletin uyması gereken anayasal görevdir. Hiçbir şey insan, çevre ve insan sağlığından önemli değildir.”