Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan başkanlık istemekte çok haklı /20 Ocak 2017 13:52

Erdoğan başkanlık istemekte çok haklı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre; yolsuzluğun en yüksek olduğu ülkelerde başkanlık, az olduğu ülkelerde ise parlamenter sistem var.

SHABER3.COM

Erdoğan başkanlık istemekte çok haklı

Yolsuzluğun en yüksek olduğu ülkelerde başkanlık, az olduğu ülkelerde parlamenter sistem var.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995'ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi 2015 sonuçlarına göre;

yolsuzluğun en yüksek olduğu ülkelerde başkanlık sistemi, az olduğu ülkelerde ise parlamenter sistem mevcut. 168 ülkenin veri alındığı endeks çalışmasının 2015 raporunda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



Rapora göre ayrıca Türkiye’nin 3 puanlık düşüşle 2014'te aldığı puanın da altında kaldığı gözleniyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2015 raporu itibariyle en az yolsuzluk algısına sahip 20 ülkeye bakıldığında ise söz konusu ülkelerde ‘parlamenter sistem’ olduğu görülüyor.



Aynı raporda, sıralamanın son 20’sine bakıldığına ise başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin çokluğu dikkat çekiyor.

Sözcü
<< Önceki Haber Erdoğan başkanlık istemekte çok haklı Sonraki Haber >>

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Karla imtihanın böylesi!

Karla imtihanın böylesi!

Balta'yı 'ısıran' bulundu

Balta'yı 'ısıran' bulundu

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

Hocaefendi'den önemli uyarı

Hocaefendi'den önemli uyarı

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:31