Erdoğan başkanlık istemekte çok haklı







Yolsuzluğun en yüksek olduğu ülkelerde başkanlık, az olduğu ülkelerde parlamenter sistem var.





Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995'ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi 2015 sonuçlarına göre;





yolsuzluğun en yüksek olduğu ülkelerde başkanlık sistemi, az olduğu ülkelerde ise parlamenter sistem mevcut. 168 ülkenin veri alındığı endeks çalışmasının 2015 raporunda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.













Rapora göre ayrıca Türkiye’nin 3 puanlık düşüşle 2014'te aldığı puanın da altında kaldığı gözleniyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2015 raporu itibariyle en az yolsuzluk algısına sahip 20 ülkeye bakıldığında ise söz konusu ülkelerde ‘parlamenter sistem’ olduğu görülüyor.













Aynı raporda, sıralamanın son 20’sine bakıldığına ise başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin çokluğu dikkat çekiyor.





Sözcü