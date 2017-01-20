Diyanet imamlarının Almanya'daki Türk vatandaşlarını fişlediğini itiraf etti





Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapan imamların Türk vatandaşlarını fişlediği iddiasıyla ilgili Alman gazetecilerin sorularını cevapladı.





Görmez, açık açık Almanya'daki din görevlilerinin Hizmet Hareketi mensuplarını fişlediğini itiraf etti.





DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan imamların Hizmet gönüllülerini fişlemesi skandalı 15 Temmuz sonrası Meclis'e gönderilen bir belgeyle ortaya çıkmıştı.





Almanya olayı casusluk kapsamında değerlendirdi.





Diyanet'se ilk planda reddetti, ardından DİTİB "Böyle bir talimatımız yok, kendi iradeleriyle yaptılar" anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.





Ancak mızrak çuvala sığmayınca Görmez Diyanet imamlarının fişleme yaptığını kabul etmek zorunda kaldı.





“Medyaya yansıyan söz konusu yazışma şahıslarla ilgili değil, yanlış dini düşüncelerle ilgilidir. Bu yazışma ne camilerle, ne de din görevlileriyle ilgilidir. Sadece Büyükelçilikte, Diyanet’i temsil eden görevlilerle yapılmış ortak bir yazışmadır. Yazışmanın amacı; asla şahısların özeli, şahısların mahremiyetiyle ilgili değildir. "







Mehmet Görmez'in açıklaması ise tam bir skandal.





Görmez “Din görevlilerinin yahut DİTİB’in kendi vatandaşlarımızı, Müslümanları F... ve DEAŞ gibi örgütlerin yanlış düşüncelerinden koruma reflekslerini, çabalarını ve gayretlerini casusluk olarak adlandırmak, akıldan uzak bir şeydir” dedi, “Hiçbir din görevlisi, kendi cemaatinden herhangi birisinin mahrem hayatıyla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmaz, paylaşamaz. Bu suçlamaları kabul etmek mümkün değildir” diye de ekledi.





Ancak 15 Temmuz komisyonuna gönderilen notlar doğrudan Cemaat mensuplarının özel yaşamıyla ilgili.







Dahası ne Diyanet görevlilerinin ne de her hangi bir kimsenin fişleme yapma hakkı hem Alman yasalarına hem Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre suç.





Görmez'in skandal örtmek için El Kaide terör örgütü ile Hizmet'i aynı cümle içinde zikretmesi ise tam bir şark kurnazlığı.





Almanya'daki Diyanet imamlarının El Kaide DEAŞ El Nusra ve diğer terör örgütleri ile ilgili Türkiye'ye raporlar sunmasını bırakın Cuma hutbelerinde dahi neredeyse bu cihatçı terör gruplarıyla ilgili en küçük bir uyarı yapılmıyor...







