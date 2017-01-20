Suriye: IŞİD antik kent Palmira'da ünlü anıtı yıktı









Suriye Eski Eserler Şefi Maamoun Abdülkerim Roma tiyatrosunun ön cephesinin de tahrip edildiğini söyledi.





Tetrapylon, taş platformlar üstüne oturtulmuş 16 adet sütundan oluşuyordu.





Aldülkerim'in gösterdiği uydu fotoğraflarında anıtın sütunlarından sadece 4'ünün ayakta olduğu görülüyor.





Fotoğraflar ayrıca Roma tiyatrosunun sahne bölümündeki anıt ve heykellerin de büyük hasar gördüğünü gösteriyor.





Stratejik öneme sahip





IŞİD antik kenti Mayıs 2015'te ele geçirmiş, Rus hava saldırılarıyla desteklenen Suriye ordusu Mart 2016'da şehri geri almıştı.





IŞİD'in ardından Palmira'dan geriye kalanlar





Ancak IŞİD Aralık ortasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde olan antik kente yeni bir saldırı başlatmış ve kentin kontrolünü yeniden ele geçirmişti.









Palmira, petrol açısından zengin bölgelere yakınlığı sebebiyle IŞİD için stratejik öneme sahip.





IŞİD, kentteki 10 aylık hükmü süresince pek çok anıtı enkaza çevirmişti.





İki adet iki bin yıllık tapınak, bir kemer ve kule mezarlar da IŞİD tarafından yıkılmıştı.