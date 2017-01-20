Samanyolu Haber /Gündem / Suriye: IŞİD antik kent Palmira'da ünlü anıtı yıktı /20 Ocak 2017 14:12

Suriye: IŞİD antik kent Palmira'da ünlü anıtı yıktı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Aralık ayında yeniden ele geçirdiği Suriye'deki Palmira antik kentinde bulunan Tetrapylon anıtını yıktı.

Suriye: IŞİD antik kent Palmira'da ünlü anıtı yıktı



Suriye Eski Eserler Şefi Maamoun Abdülkerim Roma tiyatrosunun ön cephesinin de tahrip edildiğini söyledi.

Tetrapylon, taş platformlar üstüne oturtulmuş 16 adet sütundan oluşuyordu.

Aldülkerim'in gösterdiği uydu fotoğraflarında anıtın sütunlarından sadece 4'ünün ayakta olduğu görülüyor.

Fotoğraflar ayrıca Roma tiyatrosunun sahne bölümündeki anıt ve heykellerin de büyük hasar gördüğünü gösteriyor.

Stratejik öneme sahip

IŞİD antik kenti Mayıs 2015'te ele geçirmiş, Rus hava saldırılarıyla desteklenen Suriye ordusu Mart 2016'da şehri geri almıştı.

IŞİD'in ardından Palmira'dan geriye kalanlar

Ancak IŞİD Aralık ortasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde olan antik kente yeni bir saldırı başlatmış ve kentin kontrolünü yeniden ele geçirmişti.


Palmira, petrol açısından zengin bölgelere yakınlığı sebebiyle IŞİD için stratejik öneme sahip.

IŞİD, kentteki 10 aylık hükmü süresince pek çok anıtı enkaza çevirmişti.

İki adet iki bin yıllık tapınak, bir kemer ve kule mezarlar da IŞİD tarafından yıkılmıştı.
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