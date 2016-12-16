Samanyolu Haber /Gündem / Ama Halep'i alıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız... /16 Aralık 2016 13:20

Ama Halep'i alıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halep'teki tahliyeler sonrası yeni göç endişesine yönelik,"Halep'ten bir kişi de gelse bin kişi de alacağız" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın o açıklaması geçmişte yaptığı "Şam gideceğiz Emeği Camii'nde namaz kılacağız" sözlerini hatırlattı. Erdoğan ailesinin yönettiği Takvim Gazetesi'de o günlerde "Halep 82" manşetleri atıyordu.

Ama Halep'i alıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız...

Halep'i alıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız...

Erdoğan- Slovenya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. 

Halep'ten yeni bir göç dalgası gelebilir mi sorularına, "Böyle bir trajedi yaşanması insanlık dışıdır. Halep'teki ateşkes ve tahliye sürecinde Putin ile art arda görüşmeler yaptık. BM yeni Genel Sekreteri ile de uzunca konuştuk bu konuyu. Destek istedim. Gelen yararlılar vesiviller için İdlib ve Türkiye'den AFAD tedbirlerini aldık. Merkel indani yardım konusunda elinden gelenleri yapacaklarını söylediler. Obama ile de yalnızca Suriye değil Irak konusunu da konuştuk. Buna karşı alternatif olarak başka hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. İdlib'e gelenlerin aylardır neler çektiğini biliyoruz. Biz bu gelenlerin bir kısmını çocuk, yaşlı, sıkıntılı olanları ülkemize alarak konteynır kentlere yerleştirerek rahat koşullar sağlayalım. Halep'ten bir kişi de gelse bin kişide alacağız." dedi.

Erdoğan'ın son açıklaması Suriye'deki iç savaş devam ederken Başbakan olarak katıldığı AKP Genel Merkezi'nde bir toplantıda “İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

HAVUZ'UN HALEP MANŞETLERİ

Aynı günlerde Erdoğan ailesinin yönettiği Havuz Medyası Suriye'yi fethetmekten söz ediyordu.

Takvim'in "Halep 82" manşeti en ibretlik haberlerden biri olarak kayda geçmişti.


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