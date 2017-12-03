Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Bakanların çoğunu değiştirmeye hazırlanıyor /03 Aralık 2017 13:41

Erdoğan Bakanların çoğunu değiştirmeye hazırlanıyor

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ahmet Takan hükümet ve AKP’deki kulislere ilişkin bilgiler verdi: “Altı bakan dışındailerin hepsi değişebilir… 5-6 eski MHP’li kabineye girebilir… Sonra baskın seçim var… AKP’deki ‘muhalif cephe’ Levent’te toplantılar yapıyor”

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Ahmet Takan Yeni Çağ gazetesindeki yazısında, ‘eli kulağında’ dediği kabine revizyonu için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin temasta olduğunu belirtti.


26 üyeli kabinenin altısı dışında tümünün değişebileceğini ve 5-6 MHP tandanslı eski bürokratın da hükümete girebileceğini dile getiren Ahmet Takan şöyle devam etti: “Kabine revizyonunun ardından baskın seçim var. Seçim sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümetine MHP’den mebus isimler alınabilir. Seçim barajının düşürülmesi şu anda söz konusu değil. Erdoğan, hala sıcak bakmıyor. MHP’yi memnun edecek ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor.”

Yazıya göre Erdoğan partideki ‘canı sıkkın’ milletvekilleri Ankara’da gruplar halinde yaptıklar ev sohbetlerini yakından takip ediyor.  O ev toplantılarında konuşulanlar raporlar halinde önüne gelen Erdoğan, bu nedenle son günlerde milletvekilleriyle ‘gaz alma’ toplantıları yapıyor.

‘Levent’te toplantı’

Ahmet Takan ‘AKP’nin iç muhalefet cephesi’ olarak adlandırdığı isimlerle ilgili de bir kulis bilgisi verdi: “Abdullah Gül, Kadir Topbaş, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan İstanbul Levent’te bir çalışma ofisinde sürekli buluşuyorlar. Ofisin Kadir Topbaş tarafından tutulduğu ileri sürülüyor. Saray kulislerine göre, Abdullah Gül önderliğinde devam eden yeni oluşum çabalarının teknik hazırlıklarını da Beşir Atalay yapıyor. “
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