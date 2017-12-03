Gümrükçü Teoman'ı hatırladınız mı?

Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru Reza Zarrab'in itiraflarıyla birlikte tekrar gündeme gelen rüşvet çarkına çomak sokan Gümrükçü Teoman Coşkun Durak'ı hatırlattı...





Unutturulamaz.

Şu sırada ABD'de “kime nasıl rüşvet dağıttığını” ve sahte evraklarla altın ithal edip altın ihraç ettiğini grafiklerle çizip

anlatmakta olan Rıza Sarraf, “Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler… Yok yok adam almıyor… ” demişti.

Hopalı Teoman Coşkun Dudak, Atatürk Havalimanı'nda Kargo Müdür yardımcısıydı. Rıza Sarraf'ın şirketi aracılığı ile

Gana'dan Türkiye'ye getirilen 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için “sahte evrak verildiğini” tutanak altına aldırmış,

o tutanak sayesinde devletin kasasına 57 milyon TL vergi geliri kazandırmıştı. Bundan 4 yıl önce “Rıza Sarraf'ın

sahte evraklarla altın ticareti yapmakta olduğunu” devlet kayıtlarına geçirmişti.

Hopalı Teoman görüyordu.

Sağır değil duyuyordu.

Rıza Sarraf baş tacıydı.

4 Ocak 2013 günü Gana'dan kalkan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın taşıdığı yük için mineral sample (örnek

doğal taş) beyannamesi yazılmıştı. Gümrük memurları kuşkulandı. Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Dudak, talimat

verdi. Uçağın kargosu incelendi. 50 kiloluk 30 ayrı paketler içinde toplam 1.5 ton külçe altın bulundu. Doğal taş diye

düzenlenen belgenin de sahte olduğu ortaya çıktı. Teoman Dudak'ın gözetiminde uçak mühürlendi, “tutanak”

düzenlendi. Tutanağa şöyle yazıldı: “04 Ocak 2013 tarihli 1569 kayıt sayısıyla varidelerimize giren dilekçesine

esas teşkil edilecek ve mezkur eşyanın taşıyıcısı olduğuna dair herhangi bir orijinal evrak sunmadıklarından

(konşimento veya fatura) bu tutanak düzenlenmiştir.”

Teoman işinden alındı.

Gazi Antep'e sürüldü.

Dert etmedi.

Zaten tayinim gelmişti dedi.

Hopalı Teoman'ın talimatı ile uçağı arayan ve tutanakta imzası olan 18 gümrük memuru hakkında “görevi kötüye

kullanmaktan” idari ve adli soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık kovuşturmaya gerek görmedi.



