Baraj düşmeyecek, ‘ittifak’ gündemde değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 10 seçim barajının düşürülmesini önermiş, partiler arası seçim ittifkına izin verecek bir yasa değişikliği ihtimalini ‘cumhur ittifakı’ adı altında gündeme getirmişti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma günü hükümet ve parti kurmaylarını İstanbul’da seçim yasalarında yapılması olası değişiklikleri görüşmek üzere toplamıştı.





Cuma günkü zirvede Siyasi Partiler Yasası, Seçimin Temel Hükümleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Mahalli İdareler Seçim Yasası, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası ve Halkoylaması Yasası’nın yeni anayasaya uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.





Yapılacak değişikliklerle ilgili hazırlanacak yasa paketinde ‘anamuhalefet partisi‘ statüsü mevzuattan çıkarılacak. Cumhurbaşkanı adayları, seçimlere kendisini aday gösteren parti amblemi altında girecek. Seçim kampanyasında partisinin logosu, bayrağı ve amblemini kullanabilecek.





AKP kurmayları toplantıda yüzde 10 barajının düşürülmesine sıcak bakmamış, ittifaklarla ilgili de gerekirse ileride başka bir yasa çıkarılabileceği belirtilerek konu şimdilik rafa rafa kaldırılmış.