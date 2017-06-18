'Erdoğan, Aydın Doğan'ı çağırıp Adalet Yürüyüşü'nü vermemelerini emretti'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Erdoğan, Aydın Doğan'ı çağırıp 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin haberlere yer vermemelerini istedi” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazete yöneticilerinden "Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin olarak haber yayımlamamalarını istediğini iddia etti.
Sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan Erdoğdu, "Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini özellikle Aydın Doğan'ı çağırıp Adalet Yürüyüşü'nü vermemelerini emretti… Adalet yürüyüşünü yayınlamayı teröre destek saydı… Çünkü korkuyor… Anadolu yollarından yükselen çığlığı Saray’ı sarıyor…" diye yazdı.