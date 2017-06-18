Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağında skandal darp görüntüsü /18 Haziran 2017 17:31

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 Haziran tarihinde, saat 16:20'de Londra- İstanbul seferini gerçekleştirecek olan uçağında tepki çeken bir darp olayı yaşandı.

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Uçaktaki bir yolcunun videoya aldığı olayda, Afgan bir yolcunun sivil kıyafetli bir başka kişi tarafından darp edildiği, THY ve Havayolu personelinin de olayı izlediği görülüyor. 

Ahtzaz Ali isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, kafası sert bir şekilde duvara  bastırılan ve art arda darbelere maruz kalan Afgan yolcunun "gerçekten nefes alamıyorum" diyerek bağırdığı,  kimi yolcuların da "Suratına yumruk atıyor. Bunu yapmaya hakkınız yok" sözleri ile Afgan yolcuya yapılan şiddete tepki gösterdiği görülüyor. RT haber sitesi tarafından da yayımlanan videoda, Afgan yolcuyu darp eden kişinin bir İngiliz yetkili olduğu iddia ediliyor. 

İngiliz Güvenlik Güçleri tarafından sınır dışı edildiği zannedilen edilen Afgan yolcu "Lütfen bu görüntüleri basına gönderin. Afganım. İtalyan belgelerim var ama beni Afganistan'a geri gönderiyorlar" sözleriyle duruma isyan ettiği görülüyor. 
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THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

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