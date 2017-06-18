Çinlileri selamlayan Vali CHP ve MHP'li belediye başkanlarını Rusya'ya göndermedi

Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel ise yakın zamanda festivale katılacağını ve Alanya için yapacaklarını bir metinle duyurmuştu. Yücel, “Diyecek bir şey yok, vali bey bizim gelmemizi istemişti. Bizi de koordine etti, 60 bin dolar yer kirası ödedik. Bize izin çıkmadı, nedeni konusunda da bilgi veren olmadı. Devletin bildiği bir şey vardır mutlaka” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, iznin çıkmamasının kendilerini şaşırttığını söyledi. Fuarların Antalya’nın ihtiyacı olduğunu belirten Uysal, bu çalışmaların kamusal olduğunu aktardı. Uysal, “Fuarlar için dahi yurtdışına çıkış izni verilmemesi çok ilginç. Ama artık ülkemizde yaşananlara şaşırmıyor, acı acı gülüyoruz. Belediye başkanlarının kentlerini orada anlatması çok değerlidir. Standa gelen insanlar başkanı orada görünce direkt onunla görüşmek ister ve ciddi tanıtım faaliyetleri oluşur. Ben bizzat birçok festivalde bunu yaşadım. Oralarda bulunmamız katkı sağlıyor. Hukuki midir değil midir bunu hukukçulara bırakıyorum. Bunun OHAL ile ne ilgisi var. Biz de anlayamadık. Çok gündeme getirilmese de başkanlarımız bu durumdan şikayetçi” dedi.

Turizme katkı sunması için Moskova’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Turist Rehberleri Birliği ve Rus- Türk İşadamları Birliği tarafından düzenlenen festivale belediye başkanlarının katılımına izin verilmemesi tartışmaları beraberinde getirdi. Antalya’da Vali Münir Karaloğlu, belediyelerin festivale katılımı konusunda yaklaşık 3 ay önce öneride bulundu. İlçelerini tanıtmak için farklı miktardaki bütçeleri festivalde kuracakları stantlara ayıran Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı, Kemer belediye başkanlarına, İçişleri Bakanlığı yurtdışına çıkış izni vermedi. Belediye başkanları kendilerinin yerine bürokratları festivale gönderdi.

‘KEMER OLARAK ORADA OLMAMIZ GEREKİYORDU’





CHP’ye yeni katılan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise Vali Münir Karaloğlu’nun mart ayı sonu itibariyle böyle bir etkinlik olacağını ve katılım sağlanması gerektiğini kendilerine söylediğini kaydetti. Gül, şöyle konuştu:

“Biz katılım için meclisimizden karar çıkarttık. Daha önce mayıs ayında festival olacaktı ama hava şartlarından dolayı haziran ayına sarktı. Yaklaşık 3 ay önce kadar katılımımız olacaktı ama son anda belediye başkanlarının katılımına izin çıkmadı. Bazı arkadaşlarımızdan İstanbul’a kadar giden oldu ama bakanlıktan müsaade çıkmadığı için katılan olmadı. 25 bin dolara bir stant kiraladık. Oradaki arkadaşlarım stantlarının çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Ruslar bizim ilçemizi çok iyi biliyor. Bu festivale turizm ve Kemer için gitmemiz gerekiyordu ama sağlık olsun. Bakanlık izin vermedi o da onların da takdiridir.”



