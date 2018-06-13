Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi: Onu Kılıçdaroğlu’na söyle, o halletsin

AKP lideri daha önce de sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine “Kendinizi sadece öğretmenliğe kitlemeyin” diye yanıt vermişti.





Erdoğan Rize’deki konuşmasına şöyle devam etti: “Biz bugüne kadar miting meydanlarında ne söylediysek, mecliste de aynısını söyledik. Diyarbakır’da, Hakkari’de neyi savunuyorsak, Trabzon, Rize, Giresun, Adana’da da aynısını savunduk. Çift dilli, çift kimlikli, iki yüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık. 3-5 oy uğruna değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Bizim siyaset geleneğimizde tahkiye yoktur. Biz bu sene 20 bin öğretmen daha alacağız. Kılıçdaroğlu ‘Ne kadar varsa gelsin, alırım’ diyor. Biz sadece alabileceğimizi alırız. Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın sancısını yaşıyoruz. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, 80 milyona hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz”