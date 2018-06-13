Fenerbahçe üst üste 3. kez şampiyon





Rakibine 4-1 üstün gelen sarı-lacivertliler Zeljko Obradovic ile bir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı serinin 5. maçında ... yenerek şampiyonluğa ulaştı. Rakibine 4-1 üstün gelen sarı-lacivertliler Zeljko Obradovic önderliğinde bir zafer daha elde etti.





BİR SEZONDA İKİ KUPA





Sarı lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Ligi kupalarını müzesine götürdü. Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve finale kaldığı THY EuroLeague’de ise zafere ulaşamadı.





İLK KEZ ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON





FENERBAHÇE, erkekler basketbolda ilk şampiyonluğuna 1990-1991 sezonunda ulaşmıştı. Sarı lacivertliler daha sonra, Fenerbahçe Ülker adıyla 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında ligi zirvede bitirdi. 2009-2010 ve 2010-2011’de de kupaya uzanan Fenerbahçe Ülker, bu isimle son zaferini 2013-2014’te yaşadı. 2015-2016 ve 2016-2017’de Fenerbahçe olarak kürsünün zirvesine çıkan sarı lacivertli ekip, Fenerbahçe Doğuş ismiyle TOFAŞ’ı 4-1’le geçtiği serinin ardından ilk defa üst üste 3 şampiyonluk kazanmış oldu.





POTADA 9. ŞAMPİYONLUK





TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ’ı 4-1’le geçen Fenerbahçe Doğuş, kulüp tarihindeki 9. zaferine ulaşmayı başardı.

Basketboldaki 22. lig zaferi Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, lig tarihindeki 9. şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar basketbolda toplam 13 lig zaferi bulunan Fenerbahçe, böylelikle basketbol branşında toplamda 22. lig kupasını müzesine götürmüş oldu.





ERKEKLERDE DE ZİRVEDE KADINLARDA DA





Geride kalan 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Ligi’ni, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ni zirvede bitirdi ve sarı lacivertliler ‘duble’ yaptı.





OBRADOVIC'İN FENERBAHÇE'DEKİ 9. KUPASI





FENERBAHÇE Doğuş Koçu Zeljko Obradovic, 2013 yılında geldiği Fenerbahçe’de toplamda 9. kupasını kaldırdı. Obradovic’in 25. kariyer sezonunda 16. lig kupası oldu. Obradovic’in Fenerbahçe’de kazandığı şampiyonluklar şöyle:









İLK ŞAMPİYONLUKTAN BİR TEK MELİH KALDI





FENERBAHÇE’nin Galatasaray karşısında 4-3’le şampiyonluğa ulaştığı 2014 yılı Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde mücadele ettiği kadrodan geriye kadroda kalan tek oyuncu kaptan Melih Mahmutoğlu oldu.





18 SEZON SONRA KUPA GELMEDİ





1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Türkiye Basketbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan TOFAŞ, bu defa mutlu sona ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında 18 sezon sonra gelecek şampiyonluk için finalde mücadele veren TOFAŞ, bir tek Bursa’daki ilk maçı kazanabildi.





51. GALİBİYETLE GELEN ŞAMPİYONLUK





FENERBAHÇE Doğuş, TOFAŞ’la bugüne dek 83 kez karşılaşmış ve 50 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Ülker Arena’daki 84. randevuda rakibine üstünlük kuran sarı lacivertliler, 51. galibiyetle şampiyonluğa ulaşmış oldu.





ALİ KOÇ 10 GÜNDE KUPA KALDIRDI





Fenerbahçe Kulübü’ne başkan seçilen Ali Koç, göreve geldikten sonraki ilk kupasını basketbolda kazandı. Koç ve yönetimi, seçildikten 10 gün sonra şampiyonluk yaşadı.