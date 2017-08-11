Erdoğan askere sokağa çıkma izni veren kanunu darbeden 2 gün önce neden imzaladı?

Darbe girişiminden bir gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan yasa değişikliğiyle, terör eylemlerine karşı askere sokağa çıkma izni verildiği ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu yasayı darbe girişiminden iki gün önce, 13 Temmuz 2016'da imzaladığı anlaşıldı.





Odatv yazarı Barış Terkoğlu, "15 Temmuz’dan bir gün önce öyle bir şey oldu ki" başlıklı yazısında konuya dikkat çekerek, "Askere sokağa çıkma yetkisi veren kanundan sadece iki gün sonra, hafriyat kamyonlarını sokağa çıkmasınlar diye askeri birliklerin kapısına yığanlar yine AKP’li belediyelerdi. Peki yine mi kandırıldık ya da kandırılamaz mıydık?" dedi.





Terkoğlu'nun yazısından satır başları şöyle:







15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce...

Yani tarih; 14 Temmuz 2016.

Resmi Gazete'de yeni "TSK Personel Kanunu" yayımlanarak yasalaşıyor.

Şaşırtıcı, zira yasa değişikliğinin 12. maddesi terör eylemlerine karşı askere sokağa çıkma imkanı veriyor.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesine yapılan ekleme şöyle başlıyor:

"Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri görevlendirilebilir."

Kanunun önceki halinde askeri birliklerden yardım istenmesi il valilerine tanınan bir yetkiyken, bu yetki, kapsamı genişletilerek Bakanlar Kurulu’na yani Hükümet’e de veriliyor.

Böylece ülke genelinde, Hükümet'in oluruyla, askere teröre karşı sokağa çıkma izni veriliyor.

Henüz 15 Temmuz olmamış, ortada OHAL yok, ancak Anayasa’nın 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen OHAL usulüne başvurulmasına gerek kalmadan benzer uygulamalar yasalaşıyor.

Hatta...

Yasa, polisi bile askerin emrine veriyor..

Hem de darbeden sadece bir gün önce.

Sanki birileri darbe olmadan darbeyi yasal olarak hazırlamış.

Askerin sokağa çıkmasını, evlere girmesini hatta gerektiğinde suç işlemesini bile kolaylaştırmış.

Tek eksik olan ise bu yasanın teklifini veren bakanlar kurulunun kararı.

O gece “darbe” ile “teröre yönelik müdahale” arasındaki çizgiyi belirleyen tek şey de bu.

Yargılanan darbeci askerler de bu durumun farkında olarak “terör sandık, komutan dedi çıktık” savunmasını yapıyor.