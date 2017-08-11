Samanyolu Haber /Gündem / 8 şirkete daha kayyım atandı /11 Ağustos 2017 09:14

8 şirkete daha kayyım atandı

Kahramanmaraş'ta hizmet hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şirkete kayyım atadı.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta savcılık iş adamı C.K'ye ait şirketlerle ilgili kayyım atanması kararı aldırdı.

C.K'ya ait olan Sefa Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kısakürek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arter Madencilik Nakliyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi, FNK Gıda Pazarlama Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Trafik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duygal Kısakürek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vobit İletişim Telekomünikasyon Elektrik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited şirketlerine 1. ve 2. sulh ceza mahkemelerince kayyum atanmasına karar verildi.
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