Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de alarm zilleri çalıyor /11 Ağustos 2017 09:06

CHP'de alarm zilleri çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT TIR'ları davasını işaret ederek, Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği “Bu işin ucunun nereye varacağını biliyor” sözleri CHP tarafından masaya yatırıldı. Erdoğan'ın bu sözleri, "Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız" sözleriyle değerlendirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'ları davasını işaret ederek, kendisine yönelik sarf ettiği “Bu işin ucunun nereye varacağını biliyor” sözlerini masaya yatırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre,  CHP kurmayları partiye yönelik suçlamalar için “Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız. Adalet Yürüyüşü'nde halkın gözünde kazanılan itibarı eritmek için her şeyi yapabilirler” yorumunda bulundu.
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