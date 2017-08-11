CHP'de alarm zilleri çalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'ları davasını işaret ederek, kendisine yönelik sarf ettiği “Bu işin ucunun nereye varacağını biliyor” sözlerini masaya yatırdı.





Sözcü'de yer alan habere göre, CHP kurmayları partiye yönelik suçlamalar için “Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız. Adalet Yürüyüşü'nde halkın gözünde kazanılan itibarı eritmek için her şeyi yapabilirler” yorumunda bulundu.